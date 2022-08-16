Херсонщина: через бої загорілися вагони на станції
Вівторок, 16 серпня 2022, 16:29
Через бойові дії виникла пожежа на території залізничної станції у Генічеському районі Херсонської області.
Джерело: поліція Херсонської області
Деталі: Пожежа на залізничній станції у Генічеському районі виникла через бої.
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Зазначається, що внаслідок пожежі вогонь знищив внутрішнє оздоблення залізничних вагонів.
Разом із тим, за даними поліції, росіяни обстріляли 6 населених пунктів області, є поранені люди.