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Херсонщина: через бої загорілися вагони на станції

Роман ПетренкоВівторок, 16 серпня 2022, 16:29
Херсонщина: через бої загорілися вагони на станції
фото ілюстративне, Уз

Через бойові дії виникла пожежа на території залізничної станції у Генічеському районі Херсонської області.

Джерело: поліція Херсонської області

Деталі: Пожежа на залізничній станції у Генічеському районі виникла через бої.

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Зазначається, що внаслідок пожежі вогонь знищив внутрішнє оздоблення залізничних вагонів.

Разом із тим, за даними поліції, росіяни обстріляли 6 населених пунктів області, є поранені люди.

Теми: Херсонська областьпожежаобстрілвійна
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