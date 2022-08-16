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Херсонщина: из-за боев загорелись вагоны на станции

Роман ПетренкоВторник, 16 августа 2022, 16:29
Херсонщина: из-за боев загорелись вагоны на станции
фото иллюстративное, УЗ

Из-за боевых действий возник пожар на территории железнодорожной станции в Геническом районе Херсонской области.

Источник: полиция Херсонской области

Детали: Пожар на железнодорожной станции в Геническом районе возник из-за боев.

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Отмечается, что в результате пожара огонь уничтожил внутреннюю отделку железнодорожных вагонов.

Вместе с тем, по данным полиции, россияне обстреляли 6 населенных пунктов области, ранены люди.

Темы: Херсонская областьпожаробстрелвойна
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