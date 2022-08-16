Херсонщина: из-за боев загорелись вагоны на станции
Вторник, 16 августа 2022, 16:29
Из-за боевых действий возник пожар на территории железнодорожной станции в Геническом районе Херсонской области.
Источник: полиция Херсонской области
Детали: Пожар на железнодорожной станции в Геническом районе возник из-за боев.
Отмечается, что в результате пожара огонь уничтожил внутреннюю отделку железнодорожных вагонов.
Вместе с тем, по данным полиции, россияне обстреляли 6 населенных пунктов области, ранены люди.
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