Херсонщина: из-за боев загорелись вагоны на станции

Из-за боевых действий возник пожар на территории железнодорожной станции в Геническом районе Херсонской области.

Источник: полиция Херсонской области

Детали: Пожар на железнодорожной станции в Геническом районе возник из-за боев.

Отмечается, что в результате пожара огонь уничтожил внутреннюю отделку железнодорожных вагонов.

Вместе с тем, по данным полиции, россияне обстреляли 6 населенных пунктов области, ранены люди.