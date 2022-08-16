На Київщині виявили ще одне тіло: росіяни розстріляли всю родину

Начальник головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що 15 серпня на Київщині виявили тіло ще однієї людини, вбитої окупантами у лютому 2022 року.

Джерело: Нєбитов у Telegram

Дослівно: "Вчора (15 серпня – ред.) ми виявили тіло ще одного вбитого під час окупації мирного жителя.

Машину 58-річного жителя Бучанщини та його сім‘ї війська РФ обстріляли в кінці лютого, коли мирні мешканці намагались евакуюватись з окупованого району Київської області. Трагедія трапилась на дорозі між селами Здвижівка та Блиставиця".

Деталі: В результаті розстрілу автівки загинув голова родини, його дружина та старший 17-річний син.

Повідомляється, що куля також потрапила в голову 5-річній Анастасії, але дитину дивом врятували лікарі.

За словами Нєбитова, ще на початку квітня вдалося виявити тіла двох членів цієї родини, а 15 серпня знайшли і оглянули третє тіло.