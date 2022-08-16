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В Киевской области обнаружили еще одно тело: россияне расстреляли всю семью

Мазуренко Алена Вторник, 16 августа 2022, 16:53
фото ТГ Небитова

Начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что 15 августа в Киевской области обнаружили тело еще одного человека, убитого оккупантами в феврале 2022 года.

Источник: Небитов в Telegram

Дословно: "Вчера (15 августа – ред.) мы обнаружили тело еще одного убитого во время оккупации мирного жителя.

Машину 58-летнего жителя Бучанщины и его семьи войска РФ обстреляли в конце февраля, когда мирные жители пытались эвакуироваться из оккупированного района Киевской области. Трагедия случилась на дороге между селами Здвижовка и Блиставица".

Детали: В результате расстрела автомобиля погиб глава семьи, его жена и старший 17-летний сын.

Сообщается, что пуля также попала в голову 5-летней Анастасии, но ребенка чудом спасли врачи.

 

По словам Небитова, еще в начале апреля удалось обнаружить тела двух членов этой семьи, а 15 августа обнаружили и осмотрели третье тело.

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Темы: Киевская областьоккупацияубийствоРосcия
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