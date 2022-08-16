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Зеленський обговорив з Макроном ядерний тероризм РФ, оборонну підтримку і санкції

"Європейська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 17:00

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Twitter.

Продовжив діалог з Еммануелем Макроном. Поінформував про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Подякував Франції за вагому оборонну підтримку. Обговорили посилення макрофінансової допомоги Україні та виклики у сфері продовольчої безпеки. Маємо збільшувати санкційний тиск на РФ", - написав Зеленський.

Нагадаємо, тиждень тому прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, в якій зокрема обговорили Україну та домовились продовжувати її підтримку у війні проти Росії.

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Теми: ЗеленськийМакрон
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