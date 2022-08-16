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Зеленский обсудил с Макроном ядерный терроризм РФ, оборонную поддержку и санкции

"Европейская правда"Вторник, 16 августа 2022, 17:00

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Продолжил диалог с Эммануэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте, ядерном терроризме РФ на ЗАЭС. Поблагодарил Францию ​​за весомую оборонную поддержку. Обсудили ужесточение макрофинансовой помощи Украине и вызовы в сфере продовольственной безопасности. Нужно увеличивать санкционное давление на РФ", - написал Зеленский.

Напомним, неделю назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором обсудили Украину и договорились продолжать ее поддержку в войне против России.

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Темы: ЗеленскийМакрон
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