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Окупанти обстріляли Нікополь та Оріхів: є багато поранених і загибла

"Українська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 17:05
Наслідки обстрілів Нікополя, фото з телеграму Резніченка

У вівторок окупанти обстріляли житлові квартали Нікополя на Дніпропетровщині та Оріхова на Запоріжжі — поранення отримали щонайменше 10 людей і одна людина загинула. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у Telegram, голова Запорізької ОДА Олександр Старух у Telegram та голова Нікопольскої РВА Євген Євтушенко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Пообіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район. Ударили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії". 

Деталі: За його словами, відомо про щонайменше чотирьох поранених. Один з постраждалих перебуває у лікарні. У місті пошкоджені кілька приватних будинків, у деяких з них сталося загорання. На місці працюють рятувальники. 

Наслідки обстрілів Нікополя
Наслідки обстрілів Нікополя

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляє, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу міста Оріхів у Пологівському районі загинула одна місцева жителька та ще шестеро отримали поранення. Троє постраждалих є працівниками енергокомпанії, які відновлювали мережі.

Також зазнали руйнувань десятки приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежі, що виникли внаслідок обстрілів. 

Наслідки обстрілів міста Оріхів
Наслідки обстрілів міста Оріхів
Наслідкі обстріла міста Оріхів
Наслідкі обстріла міста Оріхів

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Теми: Запорізька областьДніпропетровська областьжертвивійна
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