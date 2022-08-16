Оккупанты обстреляли Никополь и Орехов: есть много раненых и погибшая

Во вторник оккупанты обстреляли жилые кварталы Никополя на Днепропетровщине и Орехова в Запорожье — ранения получили по меньшей мере 10 людей и один человек погиб.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram и глава Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Около полудня российская армия снова обстреляла Никопольский район. Ударили по жилым кварталам Никополя. В город прилетело 20 реактивных снарядов из Градов и 10 из ствольной артиллерии.

Детали: По его словам, известно о по меньшей мере четырех раненых. Один из пострадавших находится в больнице. В городе повреждены несколько частных домов, в некоторых из них произошло возгорание. На месте работают спасатели.

Последствия обстрелов Никополя

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщает, что в результате сегодняшних обстрелов городе Орехов в Пологовском районе погибла одна местная жительница и еще шестеро получили ранения. Трое пострадавших являются работниками энергокомпании, которые восстанавливали сети.

Также разрушены десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате обстрелов.

Последствия обстрелов г.Орехов

Последствия обстрелов г.Орехов