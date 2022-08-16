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Під окупацією на Луганщині перебуває близько 350 тис. людей - ОВА

"Українська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 17:28
Під окупацією на Луганщині перебуває близько 350 тис. людей - ОВА
Сергій Гайдай, фото: Telegram

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що зараз у регіоні під російською окупацією залишилось проживати приблизно 350 тисяч громадян.

Джерело: Гайдай в інтерв’ю KyivPost

Пряма мова Гайдая: "На тій частині, де проходила активна фаза бойових дій, виїхало більше 300 тисяч (осіб) населення. Тобто залишилось на території Луганської області десь 350 тисяч людей".

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Деталі: Гайдай нагадав, що у складі України область налічувала 2 млн 258 тисяч громадян. Але після 2014 року 30% Луганщини, включаючи міста Алчевська, Стаханов, Луганськ, було окуповано.

Кількість населення на підконтрольній Україні території складала 650 тисяч осіб, а також 200 тисяч, які мали статус внутрішньо переміщених осіб. Після повномасштабного російського вторгнення та початку активної фази бойових дій область залишило 300 тисяч осіб, таким чином під окупацією наразі перебуває приблизно 350 тисяч громадян.

Теми: війнаЛуганська область
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