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Под оккупацией на Луганщине находится около 350 тыс. человек - ОВА

"Украинская правда"Вторник, 16 августа 2022, 17:28
Сергей Гайдай, фото: Telegram

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что сейчас в регионе под российской оккупацией осталось проживать около 350 тысяч граждан.

Источник: Гайдай в интервью KyivPost

Прямая речь Гайдая: "На той части, где проходила активная фаза боевых действий, выехало более 300 тысяч (человек) населения. То есть осталось на территории Луганской области около 350 тысяч человек".

Детали: Гайдай напомнил, что в составе Украины область насчитывала 2 миллиона 258 тысяч граждан. Но после 2014 года 30% Луганщины, включая города Алчевска, Стаханов, Луганск, было оккупировано.

Численность населения на подконтрольной Украине территории составляла 650 тысяч человек, а также 200 тысяч, имевших статус внутренне перемещенных лиц. После полномасштабного российского вторжения и начала активной фазы боевых действий область покинули 300 тысяч человек, таким образом, под оккупацией находится около 350 тысяч граждан.

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Темы: войнаЛуганская область
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