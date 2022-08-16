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Зеленський пояснив, чому влада не попереджала українців про можливе вторгнення Росії

"Українська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 17:37
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що українську владу попереджали про російське вторгнення, проте конкретних даних партнери не надавали. Він також заявив, що якби людям розповідали про можливу війну раніше, то це призвело б до масштабної паніки, і захищатися було б важче.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю WP

Деталі: Зеленський розповів, що від початку масштабного вторгнення Росії, Україна почала втрачати від 5 до 7 мільярдів доларів на місяць.

Пряма мова Зеленського: "Ви не можете просто сказати мені: "Слухай, ти повинен почати готувати людей зараз і сказати їм, що їм потрібно відкласти гроші, їм потрібно запастися їжею". Якби ми це повідомили (щоб населення готувалося до можливої війни – ред.) — а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, — тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні.

Я не кажу, чия це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому що під час хаосу люди тікають з країни".

"І ось що сталося, коли почалося вторгнення — ми були настільки сильними, наскільки могли бути. Частина наших людей виїхала, але більшість залишилася тут, воювали за свої домівки. І як би цинічно це не звучало, але це люди, які все зупинили".

"Одна справа, коли хаос контрольований і це військовий час — ти керуєш державою по-іншому. Ви можете відкрити кордон, закрити кордон, атакувати, відступати, захищатися. Ви можете взяти під контроль свою інфраструктуру.

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І зовсім інша ситуація, коли у вас немає військової ситуації чи надзвичайного режиму, а у вас є держава, якою керує величезна кількість різних чиновників та інституцій. А мінус 7 мільярдів доларів на місяць навіть без зброї – це вже велика війна для нашої країни".

Зеленського також запитали, чи він сам вірив у масштабну ескалацію, на що він відповів: "Дивіться, як ви можете в це повірити? Що вони будуть мучити людей і це їх мета? Ніхто не вірив, що так буде. І ніхто цього не знав. А тепер усі кажуть, що ми вас попереджали, але ви попереджали загальними фразами.

Коли ми сказали, надайте нам конкретну інформацію — звідки вони приїдуть, скільки людей і так далі — вони всі мали стільки ж інформації, скільки й ми. І коли я сказав: "Добре, якщо вони йдуть звідси і тут будуть важкі бої, чи можемо ми отримати зброю, щоб зупинити їх?" Ми цього не отримали. Навіщо мені всі ці попередження? Навіщо мені зводити наше суспільство з розуму?"

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Теми: ЗеленськийРосіявійна
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