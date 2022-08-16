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Зеленский объяснил, почему власти не предупредили украинцев о вторжении России

"Украинская правда"Вторник, 16 августа 2022, 17:37
Зеленский объяснил, почему власти не предупредили украинцев о вторжении России
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры предупреждали украинские власти о российском вторжении, однако конкретных данных не предоставляли. Он также заявил, что если бы людям рассказывали о возможной войне раньше, это привело бы к масштабной панике, и защищаться было бы труднее.

Источник: Зеленский в интервью WP

Детали: Зеленский рассказал, что с начала масштабного вторжения России Украина начала терять от 5 до 7 миллиардов долларов в месяц.

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Прямой язык Зеленского: "Вы не можете просто сказать мне: "Слушай, ты должен начать готовить людей сейчас и сказать им, что им нужно отложить деньги, им нужно запастись едой." Если бы мы это сообщили (чтобы население готовилось к возможной войне – ред. ) – а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, – тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года, и в тот момент, когда россияне действительно атаковали, они бы нас захватили за три дня.

Я не говорю, чья это была идея, но в целом наше внутреннее чувство было верным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, русские нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны".

"И вот что произошло, когда началось вторжение — мы были настолько сильны, насколько могли быть. Часть наших людей уехала, но большинство осталось здесь, воевали за свои дома. И как бы цинично это ни звучало, но это люди, которые все остановили".

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"Одно дело, когда хаос контролируемый и это военное время — ты управляешь государством по-другому. Вы можете открыть границу, закрыть границу, атаковать, отступать, защищаться. Вы можете взять под контроль свою инфраструктуру.

И совсем другая ситуация, когда у вас нет военной ситуации или чрезвычайного режима, а у вас есть государство, которым руководит огромное количество разных чиновников и институтов. А минус 7 миллиардов долларов в месяц даже без оружия – это уже большая война для нашей страны".

Зеленского также спросили, верил ли он сам в масштабную эскалацию, на что он ответил: "Смотрите, как вы можете в это поверить? Что они будут мучить людей и это их цель? Никто не верил, что так будет. И никто этого не знал. А теперь все говорят, что мы вас предупреждали, но вы предупреждали общими фразами.

Когда мы сказали, предоставьте нам конкретную информацию — откуда они приедут, сколько людей и так далее — у всех было столько же информации, сколько и у нас. И когда я сказал: "Хорошо, если они идут отсюда и здесь будут тяжелые бои, можем ли мы получить оружие, чтобы остановить их?" Мы его не получили. Зачем мне все эти предупреждения? Зачем мне сводить наше общество с ума?"

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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