Латвія продовжуватиме тимчасові дозволи проживання росіян лише у рідкісних випадках
Правляча коаліція Латвії досягла домовленості про те, як змінити принципи, за якими громадянам Росії в Латвії відновлюють видані тимчасові посвідки на проживання.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.
Надалі дію дозволів на проживання переважно продовжувати не будуть, крім рідкісних випадків, заявив прем'єр-міністр Криш'яніс Каріньш.
Найближчими тижнями в уряді з цього питання буде ухвалено конкретні рішення, зазначив він.
Каріньш зазначив, що сьогодні громадянам Росії не видаються візи, за винятковими випадками, а також практично не видаються посвідки на проживання.
Переглянути регулювання раніше закликав і президент Латвії Егілс Левітс. На думку вищих посадових осіб держави, у громадян Росії більше не буде відновлюваних дозволів на проживання, виключаючи особливі випадки.
Парламентський секретар Міністерства закордонних справ Занда Калніня-Лукашевича у вівторок вранці заявила, що до виняткових випадків можуть бути віднесені шлюби. У випадку, якщо громадянин Росії або Білорусі одружений з громадянином Латвії, то підстава для отримання посвідки на проживання буде вважатися достатньою.
У свою чергу міністр внутрішніх справ Крістапс Еклонс заявив, що до претендентів на отримання постійної посвідки на проживання потрібно висувати вимогу складати іспит з державної мови.