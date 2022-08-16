Латвія продовжуватиме тимчасові дозволи проживання росіян лише у рідкісних випадках

Правляча коаліція Латвії досягла домовленості про те, як змінити принципи, за якими громадянам Росії в Латвії відновлюють видані тимчасові посвідки на проживання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Надалі дію дозволів на проживання переважно продовжувати не будуть, крім рідкісних випадків, заявив прем'єр-міністр Криш'яніс Каріньш.

Найближчими тижнями в уряді з цього питання буде ухвалено конкретні рішення, зазначив він.

Каріньш зазначив, що сьогодні громадянам Росії не видаються візи, за винятковими випадками, а також практично не видаються посвідки на проживання.

Переглянути регулювання раніше закликав і президент Латвії Егілс Левітс. На думку вищих посадових осіб держави, у громадян Росії більше не буде відновлюваних дозволів на проживання, виключаючи особливі випадки.

Парламентський секретар Міністерства закордонних справ Занда Калніня-Лукашевича у вівторок вранці заявила, що до виняткових випадків можуть бути віднесені шлюби. У випадку, якщо громадянин Росії або Білорусі одружений з громадянином Латвії, то підстава для отримання посвідки на проживання буде вважатися достатньою.

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У свою чергу міністр внутрішніх справ Крістапс Еклонс заявив, що до претендентів на отримання постійної посвідки на проживання потрібно висувати вимогу складати іспит з державної мови.