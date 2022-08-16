Латвия будет продлевать временные разрешения на жительство россиян только в редких случаях

Правящая коалиция Латвии достигла договоренности о том, как изменить принципы, по которым гражданам России в Латвии восстанавливают выданные временные виды на жительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В дальнейшем действие разрешений на проживание преимущественно продлевать не будут, кроме редких случаев, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В ближайшие недели в правительстве по этому вопросу будут приняты конкретные решения, отметил он.

Кариньш отметил, что сейчас гражданам России не выдаются визы, за исключительными случаями, а также практически не выдаются виды на жительство.

Посмотреть регулирование ранее призвал и президент Латвии Эгилс Левитс. По мнению высших должностных лиц государства, у граждан России больше не будет возобновляемых видов на жительство, исключая особые случаи.

Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевича во вторник утром заявила, что к исключительным случаям могут быть отнесены браки. В случае, если гражданин России или Беларуси женат на гражданине Латвии, то основание для получения вида на жительство будет считаться достаточным.

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В свою очередь министр внутренних дел Кристапс Эклонс заявил, что к претендентам на получение постоянного вида на жительство нужно выдвигать требование сдавать экзамен по государственному языку.