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Фінляндія вирішила з вересня скоротити видачу віз росіянам на 90%

"Європейська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 18:38

У вівторок уряд Фінляндії оголосив про скорочення видачі віз росіянам на 90% через триваючу війну РФ проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що з вересня Фінляндія прийматиме лише 10% візових заявок від російських туристів. Це означає, що Фінляндія прийматиме лише близько 100 візових заявок на день, у порівнянні з приблизно 1000 успішних заявок на день.

Винятки можуть бути зроблені для деяких груп, як-от журналістів, дисидентів або активістів, через потенційну національну гуманітарну візу. Хаавісто сказав, що його міністерство буде консультуватися з міністерством внутрішніх справ щодо цієї схеми.

Хаавісто також сказав, що Фінляндія запропонує разом з трьома балтійськими країнами спільне для ЄС рішення щодо віз росіянам під час зустрічі міністрів закордонних справ блоку наприкінці серпня. Він повторив заклик прем’єр-міністра Фінляндії Санни Марін до спільної позиції ЄС у цьому питанні.

У Фінляндії наростає невдоволення, оскільки багато росіян їздять до Гельсінкі та сідають на рейси до місць відпочинку в інших частинах ЄС, щоб обійти авіаційні санкції після російського вторгнення в Україну.

У той час як Чехія, Литва, Естонія, Латвія та Польща припинили видачу деяких віз, щоб посилити тиск на Москву, Німеччина відмовилася це робити. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив в понеділок, що заборона в’їзду росіянам ускладнить життя дисидентів, хоча і не відкинув саму можливість дискусії з цього питання.

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Теми: ФінляндіяРосіявізи
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