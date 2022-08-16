Финляндия решила с сентября сократить выдачу виз россиянам на 90%

Во вторник правительство Финляндии объявило о сокращении выдачи виз россиянам на 90% из-за продолжающейся войны РФ против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что с сентября Финляндия будет принимать всего 10% визовых заявок от российских туристов. Это означает, что Финляндия будет принимать только около 100 визовых заявок в день по сравнению с примерно 1000 успешными заявками в день.

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Исключения могут быть сделаны для некоторых групп, таких как журналисты, диссиденты или активисты, через потенциальную национальную гуманитарную визу. Хаависто сказал, что его министерство будет консультироваться с министерством внутренних дел по этой схеме.

Хаависто также сказал, что Финляндия предложит вместе с тремя балтийскими странами совместное для ЕС решение о визах россиянам во время встречи министров иностранных дел блока в конце августа. Он повторил призыв премьер-министра Финляндии Санны Марин к общей позиции ЕС по этому вопросу.

В Финляндии нарастает недовольство, поскольку многие россияне ездят в Хельсинки и садятся на рейсы в места отдыха в других частях ЕС, чтобы обойти авиационные санкции после российского вторжения в Украину.

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В то время как Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша прекратили выдачу некоторых виз для усиления давления на Москву, Германия отказалась это делать. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что запрет въезда россиянам усложнит жизнь диссидентов, хотя и не исключил саму возможность дискуссии по этому вопросу.