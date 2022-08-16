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"Укроборонпром" створив новий центр "МІЦь" для ремонту західної зброї

"Українська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 18:55
Укроборонпром створив новий центр МІЦь для ремонту західної зброї
Фото: Генштаб ЗСУ

Державний концерн "Укроборонпром" створив міжнародний інженерний центр " МІЦь", який займатиметься ремонтом озброєння та військової техніки (ОВТ) закордонного виробництва.

Джерело: "Укроборонпром" у Telegram

Дослівно: "Це дасть змогу вчасно та якісно обслуговувати іноземне озброєння, що працює на перемогу України у війні з РФ".

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Деталі: Повідомляється, що фахівці центру для роботи з зарубіжною військовою технікою проходитимуть відповідні навчання та сертифікацію.

В "Укроборонпромі" переконані, що кожна одиниця озброєння, яку Україна отримала від міжнародних партнерів, має воювати, а у випадку виведення її з ладу – бути негайно відремонтована.

Дізнатись більше: Від "Джавелінів" до HIMARS. Еволюція поставок західної зброї на війні в Україні

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Теми: війнаУкроборонпром
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