"Укроборонпром" створив новий центр "МІЦь" для ремонту західної зброї

Державний концерн "Укроборонпром" створив міжнародний інженерний центр " МІЦь", який займатиметься ремонтом озброєння та військової техніки (ОВТ) закордонного виробництва.

Джерело: "Укроборонпром" у Telegram

Дослівно: "Це дасть змогу вчасно та якісно обслуговувати іноземне озброєння, що працює на перемогу України у війні з РФ".

Деталі: Повідомляється, що фахівці центру для роботи з зарубіжною військовою технікою проходитимуть відповідні навчання та сертифікацію.

В "Укроборонпромі" переконані, що кожна одиниця озброєння, яку Україна отримала від міжнародних партнерів, має воювати, а у випадку виведення її з ладу – бути негайно відремонтована.

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