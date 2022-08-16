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"Укроборонпром" создал новый центр "МИЦь" для ремонта западного оружия

"Украинская правда"Вторник, 16 августа 2022, 18:55
Укроборонпром создал новый центр МИЦь для ремонта западного оружия
Фото: Генштаб ЗСУ

Государственный концерн "Укроборонпром" создал международный инженерный центр "МИЦь", который будет заниматься ремонтом вооружения и военной техники (ВВТ) зарубежного производства.

Источник: "Укроборонпром" в Telegram

Дословно: "Это позволит своевременно и качественно обслуживать иностранное вооружение, работающее на победу Украины в войне с РФ".

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Детали: Сообщается, что специалисты центра по работе с зарубежной военной техникой будут проходить соответствующие обучение и сертификацию.

В "Укроборонпроме" убеждены, что каждая единица вооружения, полученная Украиной от международных партнеров, должна воевать, а в случае выведения ее из строя – быть немедленно отремонтирована.

Узнать больше: От "Джавелинов" до HIMARS. Эволюция поставок западного оружия на войне в Украине

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Темы: войнаУкроборонпром
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