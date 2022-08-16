"Укроборонпром" создал новый центр "МИЦь" для ремонта западного оружия
Государственный концерн "Укроборонпром" создал международный инженерный центр "МИЦь", который будет заниматься ремонтом вооружения и военной техники (ВВТ) зарубежного производства.
Источник: "Укроборонпром" в Telegram
Дословно: "Это позволит своевременно и качественно обслуживать иностранное вооружение, работающее на победу Украины в войне с РФ".
Детали: Сообщается, что специалисты центра по работе с зарубежной военной техникой будут проходить соответствующие обучение и сертификацию.
В "Укроборонпроме" убеждены, что каждая единица вооружения, полученная Украиной от международных партнеров, должна воевать, а в случае выведения ее из строя – быть немедленно отремонтирована.
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