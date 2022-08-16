"Укроборонпром" создал новый центр "МИЦь" для ремонта западного оружия

Государственный концерн "Укроборонпром" создал международный инженерный центр "МИЦь", который будет заниматься ремонтом вооружения и военной техники (ВВТ) зарубежного производства.

Источник: "Укроборонпром" в Telegram

Дословно: "Это позволит своевременно и качественно обслуживать иностранное вооружение, работающее на победу Украины в войне с РФ".

Реклама:

Детали: Сообщается, что специалисты центра по работе с зарубежной военной техникой будут проходить соответствующие обучение и сертификацию.

В "Укроборонпроме" убеждены, что каждая единица вооружения, полученная Украиной от международных партнеров, должна воевать, а в случае выведения ее из строя – быть немедленно отремонтирована.

Узнать больше: От "Джавелинов" до HIMARS. Эволюция поставок западного оружия на войне в Украине