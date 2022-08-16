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"Це єдиний спосіб, щоб вони зрозуміли": Зеленський переконує Захід закрити кордони для росіян

"Європейська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 19:02

Президент України Володимир Зеленський переконує країни Заходу закрити кордони для громадян Росії, наполягаючи, що це єдиний спосіб дати їм відчути співвідповідальність за дії російського керівництва та підштовхнути Путіна до припинення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Washington Post.

"Я від початку казав, що, на мою думку, найважливіші санкції - закрити кордони, тому що вони зазіхають на чужі території. Нехай живуть у своєму світі, доки не змінять світогляд. Варто закривати кордони і накладати ембарго на енергоресурси, все інше - це слабші заходи", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що зараз фактично всі росіяни, незалежно від того, якої вони думки про війну РФ проти України, можуть їздити за кордон, їхні діти можуть там навчатися. 

"Нехай їдуть у Росію, тільки тоді вони зрозуміють. Зараз вони кажуть "А ми тут до чого", "Не можуть усі нести відповідальність". Можуть. Вони обрали цих людей і зараз не борються з ними, їхньою політикою, не критикують їх. Росіяни, які публічно висловлюються проти війни - це поодинокі випадки, і ці люди за гратами…. Ви ж хотіли цієї ізоляції, хіба ні? Ви розповідаєте всьому світу, що він буде жити за вашими правилами. Так їдьте додому і живіть там. 

Що це дає нам? Це єдиний спосіб вплинути на Путіна. Тому що єдиний страх, який він знає - страх за власне життя. А його життя залежить від того, чи відчуває він загрозу від власного населення. Ніхто інший не загрожує йому… Коли настрої населення почнуть тиснути на його рішення - тоді будуть результати. Тоді війна закінчиться… Просто закрийте кордони на рік - і побачите результат", - аргументує Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, низка країн Європи висловлюються за те, щоб припинити видачу росіянам туристичних віз до Шенгенської зони у зв’язку з війною РФ проти України.

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Консенсусу з цього приводу на рівні ЄС наразі немає. Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц аргументує, що заборона в’їзду росіянам ускладнить життя дисидентів, хоча і не відкинув саму можливість дискусії з цього питання.

Естонія вже припиняє впускати росіян за шенгенськими візами, виданими Естонією - крім деяких винятків. Фінляндія вирішила з вересня на 90%  скоротити видачу віз росіянам.

Читайте також Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ

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Теми: ЗеленськийРосія
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