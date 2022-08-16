"Это единственный способ, чтобы они поняли": Зеленский убеждает Запад закрыть границы для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский убеждает страны Запада закрыть границы для граждан России, настаивая на том, что это единственный способ дать им почувствовать свою долю ответственности за действия российского руководства и подтолкнуть Путина к прекращению войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Washington Post.

"Я изначально говорил, что, по моему мнению, самые важные санкции - закрыть границы, потому что они посягают на чужие территории. Пусть живут в своем мире, пока не изменят мировоззрение. Стоит закрывать границы и накладывать эмбарго на энергоресурсы, все остальное - это более слабые меры", - отметил Зеленский.

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Он отметил, что сейчас фактически все россияне, независимо от того, какого они мнения о войне РФ против Украины, могут ездить за границу, их дети могут там учиться.

"Пусть едут в Россию, только тогда они поймут. Россияне, которые публично высказываются против войны - это единичные случаи, и эти люди за решеткой... Вы же хотели этой изоляции, разве нет? Вы рассказываете всему миру, что он будет жить по вашим правилам.

Что это нам дает? Это единственный способ повлиять на Путина. Потому что единственный страх, который он знает – страх за собственную жизнь. А его жизнь зависит от того, чувствует ли он угрозу от собственного населения. Никто другой не угрожает ему… Когда настроения населения начнут давить на его решения, тогда будут результаты. Тогда война закончится… Просто закройте границы на год и увидите результат", - аргументирует Владимир Зеленский.

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Напомним, ряд стран Европы высказываются за то, чтобы прекратить выдачу россиянам туристических виз в Шенгенскую зону в связи с войной РФ против Украины.

Консенсуса по этому поводу на уровне ЕС пока нет. Так, канцлер Германии Олаф Шольц аргументирует, что запрет въезда россиянам усложнит жизнь диссидентов, хотя и не исключил саму возможность дискуссии по этому вопросу.

Эстония уже прекращает впускать россиян за шенгенскими визами, выданными Эстонией – кроме некоторых исключений. Финляндия решила с сентября на 90% сократить выдачу виз россиянам.

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