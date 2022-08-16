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ЗСУ спинили наступ ворога на Бахмутському напрямку, окупанти зазнали втрат – Генштаб

"Українська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 19:24
ЗСУ спинили наступ ворога на Бахмутському напрямку, окупанти зазнали втрат – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку загарбники намагалися вести розвідку боєм біля населеного пункту Вершини, але після вогневого ураження ворог втік. Наступальні та штурмові дії в районах Соледара, Зайцевого, Майорська завершились втратами та відходом окупантів.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках ознак створення наступальних угруповань збройних сил Російської Федерації та республіки білорусь не виявлено. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

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На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Кам’янської Слободи на Чернігівщині та Ходиного і Сваркового Сумської області. Тривають розвідпольоти  БПЛА противника.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Дуванка, Дементіївка, Питомник, Руська та Черкаська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Верхній Салтів, Мосьпанове, Іванівка, Коробочкине та Чепіль.

Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Гусарівки і Соснівки. Зафіксовано дистанційне мінування місцевості неподалік Перемоги та Українки.

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На Слов’янському напрямку противник задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу поблизу Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Рідного, Мазанівки та Долини.

В районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Дібрівне російські окупанти застосували боєприпаси запалювальної дії.

Неподалік Мазанівки противник намагався вести наступальний бій, успіху не мав, відійшов.

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на веденні активних наступальних та штурмових дій на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Переїзне та Роздолівка. Біля Івано-Дар’ївки, за підтримки авіації, противник вів безуспішні штурмові дії. Зазнав втрат та відступив.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Костянтинівки, Соледара, Шумів, Яковлівки та Майорська. Також ворог завдав авіаударів неподалік Яковлівки та Соледара. Намагався вести розвідку боєм біля Вершини, після вогневого ураження - втік. Наступальні та штурмові дії окупантів в районах Соледара, Зайцевого, Майорська завершились втратами та відходом.

На Авдіївському напрямку противник, окрім обстрілів неподалік Авдіївки, Красногорівки, Олександрополя, Водяного, Опитного, Новокалинового і Новобахмутівки, завдав авіаудару біля Мар’їнки. Вів наступ у районі Невельського, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Володимирівки, Новоукраїнки, Павлівки, Вугледара, Новосілки, Чарівного, Времівки, Кам’янського, Дорожнянки та Новополя.

Ворог завдав авіаційних ударів біля Новоандріївки, Павлівки і Полтавки. Веде наступ неподалік Новомихайлівки, бойові дії тривають.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються недопущенні просування наших військ та веденні повітряної розвідки БпЛА.

Ворог продовжує обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Нова Зоря, Прибузьке, Шевченко, Киселівка, Благодатне, Широке, Кобзарці, Андріївка, Добрянка, Осокорівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Велика Костромка та Червоногригорівка.

Завдав авіаційних ударів в районах Посад-Покровського, Білої Криниці та Лозового. Недолуга спроба наступального бою поблизу Новогригорівки завершилась для окупантів значними втратами та втечею.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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