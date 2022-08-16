ВСУ остановили наступление врага на Бахмутском направлении, оккупанты понесли потери - Генштаб

На Бахмутском направлении захватчики пытались вести разведку боем у населенного пункта Вершины, но после огневого поражения враг скрылся. Наступательные и штурмовые действия в районах Соледара, Зайцева, Майорска завершились потерями и уходом оккупантов.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: На Волынском и Полесском направлениях признаков создания наступательных группировок вооруженных сил Российской Федерации и республики Беларусь не обнаружена. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Белоруссии.

Реклама:

На Северском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Каменской Слободы на Черниговщине и Ходиного и Сварочного Сумской области. Продолжаются разведполеты БПЛА противника.

На Харьковском направлении враг осуществлял огневое поражение в районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Дуванка, Дементиевка, Питомник, Русская и Черкасская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Верхний Салтов, Мосьпаново, Ивановка, Коробочкино и Чеполь.

Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова, Гусаровки и Сосновки. Зафиксировано дистанционное минирование местности недалеко от Победы и Украинки.

ВИДЕО ДНЯ

На Славянском направлении противник задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия вблизи Грушувахи, Краснополья, Вернополья, Родного, Мазановки и Долины.

В районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Дубровно российские оккупанты применили боеприпасы зажигательного действия.

Недалеко от Мазановки противник пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел.

На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на ведении активных наступательных и штурмовых действий на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении подразделения врага совершили обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Верхнекаменское, Григоровка, Переездное и Раздолевка. Возле Ивано-Дарьевки, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия. Понес потери и отступил.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Константиновки, Соледара, Шумов, Яковлевки и Майорска. Также враг нанес авиаудары неподалеку от Яковловки и Соледара. Пытался вести разведку боем у Вершины, после огневого поражения – скрылся. Наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Соледара, Зайцева, Майорска завершились потерями и уходом.

На Авдеевском направлении противник, кроме обстрелов недалеко от Авдеевки, Красногоровки, Александрополя, Водяного, Опросного, Новокалинового и Новобахмутовки, нанес авиаудару возле Марьинки. Вел наступление в районе Невельского, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Владимировки, Новоукраинки, Павловки, Угледара, Новоселки, Волшебного, Времевки, Каменского, Дорожнянки и Новополя.

Враг нанес авиационные удары возле Новоандреевки, Павловки и Полтавки. Ведет наступление недалеко от Новомихайловки, боевые действия продолжаются.

На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения наших войск и ведении воздушной разведки БпЛА.

Враг продолжает обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Новая Заря, Прибужское, Шевченко, Киселевка, Благодатное, Широкое, Кобзарцы, Андреевка, Добрянка, Осокоровка, Потемкино, Трудолюбовка.

Нанес авиационных ударов в районах Посад-Покровского, Белого Криницы и Лозового. Непутевая попытка наступательного боя вблизи Новогригорьевки завершилась для оккупантов значительными потерями и бегством.