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Росіяни в окупованому Херсоні розбирають вагони і переправляють в Крим – Подоляк

Альона Мазуренко Вівторок, 16 серпня 2022, 19:45
Росіяни в окупованому Херсоні розбирають вагони і переправляють в Крим – Подоляк
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що російські військові в окупованому Херсоні дали вказівку залізничникам у захоплених регіонах перенаправити всі пошкоджені та цілі напіввагони до Нової Каховки та Херсона, а потім їх розбирають і спрямовують у Крим.

Джерело: Подоляк у Telegram

Пряма мова: "За інформацією з місцевих джерел, окупанти дали ультимативну вказівку залізничникам у тимчасово захоплених південних регіонах перенаправити всі пошкоджені та цілі напіввагони до Нової Каховки та Херсона. Підкреслюю: всі вагони, включно з ледь живими".

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Деталі: Подоляк повідомив, що в окупації росіяни розбирають вагони, які надійшли: "колісні пари та візки демонтують для спрямування до окупованого Криму, а рами й кузови відправляють на розрізання на брухт – також у напрямку Криму".

За словами радника глави ОП, залізничникам наказали залишити тільки платформи для транспортування техніки й незначний парк для внутрішніх перевезень в ОРДЛО.

Пряма мова: "Російські військові (бойовики) чудово розуміють свої часові перспективи перебування в Херсоні. Ніхто насправді не планує займатися тимчасово окупованою областю чи інтегрувати її економіку в російський простір. Треба встигнути вкрасти якомога більше.

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Тому наступний крок нам уже добре відомий – масова крадіжка унітазів і викручені лампочки в під‘їздах у Херсоні".

Теми: ХерсонокупаціявійнаКрим
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