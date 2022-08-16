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Россияне в оккупированном Херсоне разбирают вагоны и переправляют в Крым – Подоляк

Мазуренко Алена Вторник, 16 августа 2022, 19:45
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что российские военные в оккупированном Херсоне дали указание железнодорожникам в захваченных регионах перенаправить все поврежденные и целые полувагоны в Новую Каховку и Херсон, а затем их разбирают и направляют в Крым.

Источник: Подоляк в Telegram

Прямая речь: "По информации из местных источников, оккупанты дали ультимативное указание железнодорожникам во временно захваченных южных регионах перенаправить все поврежденные и целые полувагоны в Новую Каховку и Херсон. Подчеркиваю: все вагоны, включая едва живые".

Детали: Подоляк сообщил, что в оккупации россияне разбирают поступившие вагоны: "колесные пары и тележки демонтируют для направления в оккупированный Крым, а рамы и кузова отправляют на разрезку на лом – также в направлении Крыма".

По словам советника главы ОП, железнодорожникам приказали оставить только платформы для транспортировки техники и незначительный парк для внутренних перевозок в ОРДЛО.

Прямая речь: "Российские военные (боевики) прекрасно понимают свои временные перспективы пребывания в Херсоне. Никто на самом деле не планирует заниматься временно оккупированной областью или интегрировать ее экономику в российское пространство. Надо успеть украсть как можно больше.

Поэтому следующий шаг нам уже хорошо известен – массовое воровство унитазов и выкрученные лампочки в подъездах в Херсоне".

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Темы: ХерсоноккупациявойнаКрым
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