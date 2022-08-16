Британія скорочує витрати на зовнішню допомогу через вартість допомоги Україні

Уряд Великої Британії скоротив витрати на іноземну допомогу в деяких сферах через вартість допомоги Україні та переселення біженців з Афганістану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Було оголошено, що несуттєві витрати будуть тимчасово припинені, оскільки уряд намагається надати пріоритет "необхідній закордонній допомозі".

"Уряд наразі надає пріоритет фінансуванню необхідної закордонної допомоги, наприклад, гуманітарній підтримці народу України" - сказав речник уряду.

"Сполучене Королівство має довгу історію допомоги іншим у скрутну годину, і ми є одним із найбільших донорів допомоги у світі, що перевищує середній показник по ОЕСР. Ми як і раніше прагнемо витрачати 0,5% нашого валового національного доходу на допомогу за кордоном і повернемося до 0,7%, коли дозволить фінансова ситуація" - додав він.

Як повідомлялося, на думку міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, президент Росії Владімір Путін уже навряд чи зможе досягти своєї початкової мети – окупації всієї України.