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Британія скорочує витрати на зовнішню допомогу через вартість допомоги Україні

"Європейська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 20:19

Уряд Великої Британії скоротив витрати на іноземну допомогу в деяких сферах через вартість допомоги Україні та переселення біженців з Афганістану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Було оголошено, що несуттєві витрати будуть тимчасово припинені, оскільки уряд намагається надати пріоритет "необхідній закордонній допомозі".

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 "Уряд наразі надає пріоритет фінансуванню необхідної закордонної допомоги, наприклад, гуманітарній підтримці народу України" - сказав речник уряду.

"Сполучене Королівство має довгу історію допомоги іншим у скрутну годину, і ми є одним із найбільших донорів допомоги у світі, що перевищує середній показник по ОЕСР. Ми як і раніше прагнемо витрачати 0,5% нашого валового національного доходу на допомогу за кордоном і повернемося до 0,7%, коли дозволить фінансова ситуація" - додав він.

Як повідомлялося, на думку міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, президент Росії Владімір Путін уже навряд чи зможе досягти своєї початкової мети – окупації всієї України.

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Теми: Велика БританіяУкраїна
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