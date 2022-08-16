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Британия сокращает расходы на внешнюю помощь из-за стоимости помощи Украине

"Европейская правда"Вторник, 16 августа 2022, 20:19

Правительство Великобритании сократило расходы на иностранную помощь в некоторых областях из-за стоимости помощи Украине и переселения беженцев из Афганистана.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Sky News.

Было объявлено, что несущественные расходы будут временно прекращены, поскольку правительство пытается предоставить приоритет "необходимой зарубежной помощи".

 "Правительство пока предоставляет приоритет финансированию необходимой зарубежной помощи, например, гуманитарной поддержке народа Украины" - сказал представитель правительства.

"Соединенное Королевство имеет долгую историю помощи другим в трудный час, и мы являемся одним из самых больших доноров помощи в мире, что превышает средний показатель по ОЭСР. Мы по-прежнему стремимся тратить 0,5% нашего валового национального дохода на пособие за границей и вернемся к 0,7%, когда разрешит финансовая ситуация" - добавил он.

Как сообщалось, по мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, президент России Владимир Путин уже вряд ли сможет достичь своей первоначальной цели – оккупации всей Украины.

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Темы: ВеликобританияУкраина
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