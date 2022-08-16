Британия сокращает расходы на внешнюю помощь из-за стоимости помощи Украине

Правительство Великобритании сократило расходы на иностранную помощь в некоторых областях из-за стоимости помощи Украине и переселения беженцев из Афганистана.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Sky News.

Было объявлено, что несущественные расходы будут временно прекращены, поскольку правительство пытается предоставить приоритет "необходимой зарубежной помощи".

Реклама:

"Правительство пока предоставляет приоритет финансированию необходимой зарубежной помощи, например, гуманитарной поддержке народа Украины" - сказал представитель правительства.

"Соединенное Королевство имеет долгую историю помощи другим в трудный час, и мы являемся одним из самых больших доноров помощи в мире, что превышает средний показатель по ОЭСР. Мы по-прежнему стремимся тратить 0,5% нашего валового национального дохода на пособие за границей и вернемся к 0,7%, когда разрешит финансовая ситуация" - добавил он.

Как сообщалось, по мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, президент России Владимир Путин уже вряд ли сможет достичь своей первоначальной цели – оккупации всей Украины.