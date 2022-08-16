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Українець Романчук знову став чемпіоном Європи з плавання

Вівторок, 16 серпня 2022, 20:38
Photo by Clive Rose/Getty Images

Українець Михайло Романчук приніс збірній України з плавання першу медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту.

Джерело: Суспільне

Деталі: Романчук виграв "золото" на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Це вже другий його фінал на Євро-2022.

Першим фінальним виступом для нього став заплив на дистанції 800 метрів вільним стилем, де він посів четверте місце.

До фіналу 1500 метрів Романчук підходив у статусі чинного чемпіона Європи. І підтверджував свій статус на першій половині дистанції, випереджаючи італійця Ґреґоріо Палтріньєрі, і француза Дам'єна Джолі.

На другій половині дистанції Романчук не лише втримав перевагу над суперниками, але й збільшив її. У підсумку час українця склав 14:36.10 хв і він захистив звання чемпіона Європи.

Фінішний час (1500 метрів вільним стилем):

ВІДЕО ДНЯ
  • Михайло Романчук (Україна) - 14:36.10
  • Ґреґоріо Палтріньєрі (Італія) - 14:39.79
  • Дам'єн Джолі (Франція) - 14:50.86

Це друге поспіль "золото" Романчука на чемпіонатах Європи з водних видів спорту.

Передісторія:

  • На чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту українки встановили рекорд за "золотом" у артистичному плаванні та вперше в історії виграли медальний залік.

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Теми: спортЄвропа
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