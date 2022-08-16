Українець Романчук знову став чемпіоном Європи з плавання
Українець Михайло Романчук приніс збірній України з плавання першу медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту.
Джерело: Суспільне
Деталі: Романчук виграв "золото" на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Це вже другий його фінал на Євро-2022.
Першим фінальним виступом для нього став заплив на дистанції 800 метрів вільним стилем, де він посів четверте місце.
До фіналу 1500 метрів Романчук підходив у статусі чинного чемпіона Європи. І підтверджував свій статус на першій половині дистанції, випереджаючи італійця Ґреґоріо Палтріньєрі, і француза Дам'єна Джолі.
На другій половині дистанції Романчук не лише втримав перевагу над суперниками, але й збільшив її. У підсумку час українця склав 14:36.10 хв і він захистив звання чемпіона Європи.
Фінішний час (1500 метрів вільним стилем):
- Михайло Романчук (Україна) - 14:36.10
- Ґреґоріо Палтріньєрі (Італія) - 14:39.79
- Дам'єн Джолі (Франція) - 14:50.86
Це друге поспіль "золото" Романчука на чемпіонатах Європи з водних видів спорту.
Передісторія:
- На чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту українки встановили рекорд за "золотом" у артистичному плаванні та вперше в історії виграли медальний залік.