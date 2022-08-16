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Украинец Романчук снова стал чемпионом Европы по плаванию

Вторник, 16 августа 2022, 20:38

Украинец Михаил Романчук принес сборной Украины по плаванию первую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Источник: Суспильнэ

Детали: Романчук выиграл "золото" на дистанции 1500 метров вольным стилем. Это уже второй его финал на Евро-2022.

Первым финальным выступлением для него стал заплыв на дистанции 800 метров свободным стилем, где он занял четвертое место.

В финал 1500 метров Романчук подходил в статусе действующего чемпиона Европы. И подтверждал свой статус на первой половине дистанции, опережая итальянца Грегорио Палтриньери и француза Дамьена Джоли.

На второй половине дистанции Романчук не только удержал преимущество над соперниками, но и увеличил его. В итоге время украинца составило 14:36.10 минут и он защитил звание чемпиона Европы.

Финальное время:

ВИДЕО ДНЯ
  • Михаил Романчук (Украина) – 14:36.10
  • Грегорио Палтриньери (Италия) – 14:39.79
  • Дамьен Джоли (Франция) – 14:50.86

Это второе подряд "золото" Романчука на чемпионатах Европы по водным видам спорта.

Предыстория:

  • На чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта украинки установили рекорд по "золоту" в артистическом плавании и впервые в истории выиграли медальный зачет.

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Темы: спортЕвропа
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