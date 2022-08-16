Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про вибух в окупованому Лисичанську, де, за його словами, загинуло до сотні російських військових.

Джерело: глава Луганської ОВА в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "У Лисичанську сьогодні була "бавовна". Я думаю, що нас ще порадують інформацією про близько 100 загиблих нерядових солдатів 2 АК РФ. Це вже не "вагнерівці", це вже регулярна армія РФ".

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Деталі: За словами Гайдая, йдеться про російських солдат із 2-го армійського корпусу.