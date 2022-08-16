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В оккупированном Лисичанске взрыв уничтожил до 100 военных РФ – Гайдай

Алена МазуренкоВторник, 16 августа 2022, 20:51
В оккупированном Лисичанске взрыв уничтожил до 100 военных РФ – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о взрыве в оккупированном Лисичанске, где, по его словам, погибли до сотни российских военных.

Источник: глава Луганской ОВА в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "В Лисичанске сегодня был "хлопок". Я думаю, что нас еще порадуют информацией о около 100 погибших нерядовых солдат 2 АК РФ. Это уже не "вагнеровцы", это уже регулярная армия РФ".

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Детали: По словам Гайдая, речь идет о российских солдатах из 2-го армейского корпуса.

Темы: Лисичансквзрывоккупациявойна
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