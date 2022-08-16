Британія відкидає звинувачення Росії у порушенні повітряного простору

Велика Британія спростувала заяви Росії про те, що нібито британський розвідувальний літак порушив державний кордон РФ у понеділок.

Про це в коментарі CNN заявив представник Міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

"Російський літак МІГ-31 здійснив небезпечний обліт літака RAF RC-135W Rivet Joint під час виконання ним планової операції в міжнародному повітряному просторі над Норвезьким і Баренцевим морями в понеділок, 15 серпня. Літак Великої Британії підтримував зв’язок з російським цивільним диспетчером повітряного руху, і його екіпаж діяв безпечно та професійно", – заявив у вівторок представник міністерства оборони Великобританії.

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Речник додав, що літак Королівських ВПС не входив у російський суверенний простір і пізніше благополучно повернувся на свою базу у Британії.

Напередодні у Міноборони РФ заявили про нібито порушення британським розвідувальним літаком її повітряного простору у Баренцевому морі, через що довелося піднімати винищувач.

Нагадаємо, минулого тижня Естонія викликала посла РФ через вертоліт, який "заблукав" в естонському повітряному просторі.