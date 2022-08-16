Британия отвергает обвинения России в нарушении воздушного пространства

Великобритания опровергла заявления России о том, что якобы британский разведывательный самолет нарушил государственную границу РФ в понедельник.

Об этом в комментарии CNN заявил представитель Минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

"Российский самолет МИГ-31 совершил опасный облет самолета RAF RC-135W Rivet Joint во время выполнения им плановой операции в международном воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями в понедельник, 15 августа. Самолет Великобритании поддерживал связь с российским гражданским диспетчером воздушного движения и его экипаж действовал безопасно и профессионально", – заявил во вторник представитель министерства обороны Великобритании.

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Спикер добавил, что самолет Королевских ВВС не входил в российское суверенное пространство и позже благополучно вернулся на свою базу в Британии.

Накануне в Минобороны РФ заявили о якобы нарушении британским разведывательным самолетом ее воздушного пространства в Баренцевом море, из-за чего пришлось поднимать истребитель.

Напомним, на прошлой неделе Эстония вызвала посла РФ из-за "заблудившегося" в эстонском воздушном пространстве вертолета.