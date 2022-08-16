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Залужний про ситуацію на фронті: росіяни випускають від 40 до 60 тисяч боєприпасів щодня

Альона Мазуренко Вівторок, 16 серпня 2022, 22:00
Залужний про ситуацію на фронті: росіяни випускають від 40 до 60 тисяч боєприпасів щодня
ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ. ФОТО ОПУВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ. ФОТО ОПУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів канадському начальнику штабу збройних сил про ситуацію на фронті і заявив, що занепокоєний розташуванням ракетних систем уздовж кордону України з боку Білорусі.

Джерело: Залужний у Facebook

Дослівно: "Поспілкувався телефоном з начальником штабу оборони Збройних сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром.

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Ознайомив колегу із ситуацією на фронті. Вона напружена, але повністю контрольована.

Занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку республіки Білорусь, зокрема на аеродромі Зябрівка".

Деталі: За його словами, по всій лінії фронту противник продовжує наступати.

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При цьому окупанти здійснюють близько 700-800 обстрілів позицій українських військових щодня, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів.

Основні зусилля ворог зосереджує на витісненні українських військ із Донецької області.

Найбільш напружена ситуація, за словами Залужного, зараз на напрямку Авдіївка-Піски-Марʼїнка.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що росіяни продовжують обстрілювати мирні міста і села України.

Найбільше страждають від ворожих обстрілів Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате.

Він також подякував генералу Ейру за допомогу в підготовці українських військових: "В умовах важких бойових дій ми відчуваємо брак викладацького складу, адже всі, хто можуть тримати зброю і вміють воювати, знаходяться у бойових порядках".

Теми: ЗалужнийЗбройні силивійнаКанада
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