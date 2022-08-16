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Залужний про ситуацію на фронті: росіяни випускають від 40 до 60 тисяч боєприпасів щодня

Мазуренко Альона Вівторок, 16 серпня 2022, 22:00
ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ. ФОТО ОПУВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ. ФОТО ОПУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів канадському начальнику штабу збройних сил про ситуацію на фронті і заявив, що занепокоєний розташуванням ракетних систем уздовж кордону України з боку Білорусі.

Джерело: Залужний у Facebook

Дослівно: "Поспілкувався телефоном з начальником штабу оборони Збройних сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром.

Ознайомив колегу із ситуацією на фронті. Вона напружена, але повністю контрольована.

Занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку республіки Білорусь, зокрема на аеродромі Зябрівка".

Деталі: За його словами, по всій лінії фронту противник продовжує наступати.

При цьому окупанти здійснюють близько 700-800 обстрілів позицій українських військових щодня, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів.

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Основні зусилля ворог зосереджує на витісненні українських військ із Донецької області.

Найбільш напружена ситуація, за словами Залужного, зараз на напрямку Авдіївка-Піски-Марʼїнка.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що росіяни продовжують обстрілювати мирні міста і села України.

Найбільше страждають від ворожих обстрілів Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате.

Він також подякував генералу Ейру за допомогу в підготовці українських військових: "В умовах важких бойових дій ми відчуваємо брак викладацького складу, адже всі, хто можуть тримати зброю і вміють воювати, знаходяться у бойових порядках".

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Теми: ЗалужнийЗбройні силивійнаКанада
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