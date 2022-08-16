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Залужный о ситуации на фронте: россияне выпускают от 40 до 60 тысяч боеприпасов ежедневно

Мазуренко Алена Вторник, 16 августа 2022, 22:00
ВАЛЕРИЙ ЗАЛУЖНЫЙ. ФОТО ОПУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал канадскому начальнику штаба вооруженных сил о ситуации на фронте и заявил, что обеспокоен расположением ракетных систем вдоль границы Украины со стороны Беларуси.

Источник: Залужный в Facebook

Дословно: "Пообщался по телефону с начальником штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Уэйном Дональдом Эйром.

Ознакомил коллегу с ситуацией на фронте. Она напряжена, но полностью контролируется.

Беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны республики Беларусь, в частности на аэродроме Зябровка".

Детали: По его словам, по всей линии фронта противник продолжает наступать.

При этом оккупанты осуществляют около 700-800 обстрелов позиций украинских военных ежедневно, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов.

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Основные усилия враг сосредотачивается на вытеснении украинских войск из Донецкой области.

Наиболее напряженная ситуация, по словам Залужного, сейчас в направлении Авдеевка-Пески-Марьинка.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что россияне продолжают обстреливать мирные города и села Украины.

Больше всего страдают от вражеских обстрелов Николаев, Харьков, Марганец, Никополь, Березнеговатое.

Он также поблагодарил генерала Эйру за помощь в подготовке украинских военных: "В условиях тяжелых боевых действий мы чувствуем нехватку преподавательского состава, ведь все, кто может держать оружие и умеет воевать, находятся в боевых порядках".

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Темы: ЗалужныйВооруженные силывойнаКанада
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