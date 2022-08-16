Залужный о ситуации на фронте: россияне выпускают от 40 до 60 тысяч боеприпасов ежедневно

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал канадскому начальнику штаба вооруженных сил о ситуации на фронте и заявил, что обеспокоен расположением ракетных систем вдоль границы Украины со стороны Беларуси.

Источник: Залужный в Facebook

Дословно: "Пообщался по телефону с начальником штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Уэйном Дональдом Эйром.

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Ознакомил коллегу с ситуацией на фронте. Она напряжена, но полностью контролируется.

Беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны республики Беларусь, в частности на аэродроме Зябровка".

Детали: По его словам, по всей линии фронта противник продолжает наступать.

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При этом оккупанты осуществляют около 700-800 обстрелов позиций украинских военных ежедневно, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов.

Основные усилия враг сосредотачивается на вытеснении украинских войск из Донецкой области.

Наиболее напряженная ситуация, по словам Залужного, сейчас в направлении Авдеевка-Пески-Марьинка.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что россияне продолжают обстреливать мирные города и села Украины.

Больше всего страдают от вражеских обстрелов Николаев, Харьков, Марганец, Никополь, Березнеговатое.

Он также поблагодарил генерала Эйру за помощь в подготовке украинских военных: "В условиях тяжелых боевых действий мы чувствуем нехватку преподавательского состава, ведь все, кто может держать оружие и умеет воевать, находятся в боевых порядках".