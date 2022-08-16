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Ердоган хоче говорити у Львові про припинення війни "дипломатичним" шляхом

Мазуренко Альона Вівторок, 16 серпня 2022, 22:18
РЕДЖЕП ТАЇП ЕРДОГАН, ФОТО ОП

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час візиту в Україну обговорюватиме кроки для припинення війни Росії проти України "дипломатичним шляхом".

Джерело: турецька державна агенція Anadolu Agency

Дослівно: "Під час зустрічі обговорюватимуться кроки, які можуть бути здійснені для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом, за рахунок активізації діяльності механізму, створеного для експорту українського зерна на світові ринки".

Деталі: У повідомленні управління комунікацій Туреччини повідомляють, що Ердоган відвідає Львів із одноденним робочим візитом на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Згідно з заявою, Ердоган та Зеленський обговорять усі аспекти турецько-українських відносин на рівні стратегічного партнерства.

У рамках візиту лідери зустрінуться із генсеком ООН Гутеррішем, щоб провести тристоронню зустріч.

Нагадаємо

ВІДЕО ДНЯ
  • Генсек ООН Антоніу Гуттереш цього тижня прибуде до Львова і Одеси, зустрінеться з президентами України Володимиром Зеленським і Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Теми: ЕрдоганвійнаЗеленськийРосія
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