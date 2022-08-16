Эрдоган хочет обсудить во Львове прекращение войны "дипломатическим" путем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Украину будет обсуждаться шаги для прекращения войны России против Украины "дипломатическим путем".

Источник: турецкое государственное агентство Anadolu Agency

Дословно: "Во время встречи будут обсуждаться шаги, которые могут быть предприняты для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки".

Детали: В сообщении управления коммуникаций Турции говорится, что Эрдоган посетит Львов с однодневным рабочим визитом по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно заявлению, Эрдоган и Зеленский обсудят все аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства.

В рамках визита лидеры встретятся с генсеком ООН Гутерришем, чтобы провести трехстороннюю встречу.

Напомним:

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