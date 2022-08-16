Зеленський: Ми маємо робити так, щоб Росія втомилася воювати

Президент Володимир Зеленський закликав українців займати активну позицію і робити все, аби Росії ставало все важче воювати.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Щоб підтримка України у світі не зменшувалась і щоб наша держава рухалася до перемоги, має не зменшуватись і наша власна активність – абсолютно всіх, хто так чи інакше став на захист нашої держави.

Робіть усе, як і робили, для України. І навіть більше, бо керівництво Росії розраховує, що українці, європейці та увесь світ відчують втому від цієї війни.

Ми ж повинні зробити все, щоб втомилися не ми і не наші друзі та партнери, а наш ворог. Щоб ми вигнали окупантів з України, щодня Росії має ставати дедалі складніше воювати – це наше військово-політичне завдання номер один".