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Зеленський: Ми маємо робити так, щоб Росія втомилася воювати

Мазуренко Альона Вівторок, 16 серпня 2022, 23:02
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський закликав українців займати активну позицію і робити все, аби Росії ставало все важче воювати.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Щоб підтримка України у світі не зменшувалась і щоб наша держава рухалася до перемоги, має не зменшуватись і наша власна активність – абсолютно всіх, хто так чи інакше став на захист нашої держави.

Робіть усе, як і робили, для України. І навіть більше, бо керівництво Росії розраховує, що українці, європейці та увесь світ відчують втому від цієї війни.

Ми ж повинні зробити все, щоб втомилися не ми і не наші друзі та партнери, а наш ворог. Щоб ми вигнали окупантів з України, щодня Росії має ставати дедалі складніше воювати – це наше військово-політичне завдання номер один".

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Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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