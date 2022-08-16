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Зеленский: Мы должны делать так, чтобы Россия устала воевать

Мазуренко Алена Вторник, 16 августа 2022, 23:02
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев занимать активную позицию и делать все, чтобы России становилось все труднее воевать.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Чтобы поддержка Украины в мире не уменьшалась и чтобы наше государство двигалось к победе, должна не уменьшаться и наша собственная активность - абсолютно всех, кто так или иначе встал на защиту нашего государства.

Делайте все, как делали, для Украины. И даже больше, потому что руководство России рассчитывает, что украинцы, европейцы и весь мир ощутят усталость от этой войны.

Мы должны сделать все, чтобы устали не мы и не наши друзья и партнеры, а наш враг. Чтобы мы выгнали оккупантов из Украины, каждый день России должно становиться все сложнее воевать – это наша военно-политическая задача номер один".

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Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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