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Сумщина: Було 130 прильотів від росіян, але без постраждалих

Анастасія КалатурСереда, 17 серпня 2022, 00:40
ФОТО: GETTY

За добу росіяни 12 разів відкривали вогонь по Сумщині, зафіксовано близько 130 прильотів.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Під вогонь потрапили території Хотінської, Білопільської, Миколаївської (сільської), Шалигинської і Краснопільської громад.

Хотінська громада: близько 11:00 ворог вів вогонь з гранатомета (30 мм) − 26 прильотів.

Білопільська громада: з території РФ був мінометний обстріл − спершу 20 прильотів, згодом ще 23. Також громаду росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії − 5 прильотів з території РФ.

Миколаївська громада:  ворог стріляв з 122 мм ствольної артилерії − 20 прильотів.

Шалигинська громада була під вогнем зі ствольної артилерії - 21 приліт.

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Краснопільська громада: з території РФ був мінометний обстріл − 12 прильотів.

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Теми: Сумська областьвійна
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