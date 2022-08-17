Сумщина: Було 130 прильотів від росіян, але без постраждалих
За добу росіяни 12 разів відкривали вогонь по Сумщині, зафіксовано близько 130 прильотів.
Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький
Деталі: Під вогонь потрапили території Хотінської, Білопільської, Миколаївської (сільської), Шалигинської і Краснопільської громад.
Хотінська громада: близько 11:00 ворог вів вогонь з гранатомета (30 мм) − 26 прильотів.
Білопільська громада: з території РФ був мінометний обстріл − спершу 20 прильотів, згодом ще 23. Також громаду росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії − 5 прильотів з території РФ.
Миколаївська громада: ворог стріляв з 122 мм ствольної артилерії − 20 прильотів.
Шалигинська громада була під вогнем зі ствольної артилерії - 21 приліт.
Краснопільська громада: з території РФ був мінометний обстріл − 12 прильотів.