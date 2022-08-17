Сумщина: Было 130 прилетов от россиян, но без пострадавших

В сутки россияне 12 раз открывали огонь по Сумщине, зафиксировано около 130 прилетов.

Источник: глава ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: Под огонь попали территории Хотинской, Белопольской, Николаевской (сельской), Шалыгинской и Краснопольской громад.

Хотинская громада: враг вел огонь из гранатомета (30 мм) – 26 прилетов.

Белопольская громада: с территории РФ был минометный обстрел – сначала 20 прилетов, вскоре еще 23. Также громаду россияне обстреливали из ствольной артиллерии – 5 прилетов с территории РФ.

Николаевская громада: враг стрелял из 122 мм ствольной артиллерии – 20 прилетов.

Шалыгинская громада была под огнем из ствольной артиллерии – 21 прилет.

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Краснопольская громада: с территории РФ был минометный обстрел – 12 прилетов.