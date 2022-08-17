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ОК "Південь": ЗСУ відмінусували російський ПТРК

Анастасія КалатурСереда, 17 серпня 2022, 01:37
ОК Південь: ЗСУ відмінусували російський ПТРК
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили російський ПТРК і 15 окупантів.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечено втрати ворога у кількості 15 рашистів, один протитанковий ракетний комплекс, шість одиниць автомобільної, в тому числі і броньованої техніки.

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Остаточні втрати ворога дорозвідуються".

Деталі: Уточнюється, що наша авіація атакувала черговий ворожий опорний пункт та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та техніки біля Правдиного, Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки.

Теми: війна
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