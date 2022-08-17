ОК "Південь": ЗСУ відмінусували російський ПТРК
Середа, 17 серпня 2022, 01:37
ЗСУ знищили російський ПТРК і 15 окупантів.
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечено втрати ворога у кількості 15 рашистів, один протитанковий ракетний комплекс, шість одиниць автомобільної, в тому числі і броньованої техніки.
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Остаточні втрати ворога дорозвідуються".
Деталі: Уточнюється, що наша авіація атакувала черговий ворожий опорний пункт та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та техніки біля Правдиного, Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки.