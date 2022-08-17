Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Південь": ЗСУ відмінусували російський ПТРК

Анастасія КалатурСереда, 17 серпня 2022, 01:37
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили російський ПТРК і 15 окупантів.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечено втрати ворога у кількості 15 рашистів, один протитанковий ракетний комплекс, шість одиниць автомобільної, в тому числі і броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються".

Деталі: Уточнюється, що наша авіація атакувала черговий ворожий опорний пункт та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та техніки біля Правдиного, Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Незабаром на фронті очікуються "дуже гострі події" – ГУР

фото, відео В Новій Каховці знищили базу окупантів

У МЗС закликали Deutsche Welle звернути увагу на маніпуляції російської редакції

Три лідери G7 підтвердили участь у онлайн-саміті Кримської платформи

У центрі Мелітополя біля комендатури окупантів пролунав вибух – мер

Резніков розповів, хто підлягає мобілізації в першу чергу

Усі новини...
війна
Під суд піде екс-співробітник СБУ, який очолював "внутрішні війська ДНР"
Удар по Одещині завдали ракетами Х-22: зросла кількість поранених
Джанкой є ключовим вузлом для російських операцій на півдні України — розвідка Британії
Останні новини
16:09
інфографіка Українці відчувають вдячність до ветеранів війни з Росією – соціологи
16:06
РосЗМІ повідомили про призначення нового командувача Чорноморського флоту РФ
16:03
фото16 років збирав пластикові кришечки: митець з Волині прикрасив будинок кольоровою вишиванкою
15:55
Герой України розповів, як збили 6 "Калібрів" за 3 хвилини
15:52
В Україні розгорівся скандал щодо можливої ліквідації Довженко-Центру, де зберігається архів кіно
15:51
Туреччина і Ізраїль повністю відновлюють дипломатичні відносини
15:42
"Довічна пенсія та санаторій": ЗМІ дізналися, що обіцяє РФ учасникам "добробатів" в Україні
15:42
"Я тут, щоб убити королеву": суд допитав чоловіка, якого зловили з арбалетом біля Віндзорського замку
15:24
Китай заявив, що відправить свої війська до Росії для спільних навчань
15:10
Фонд гарантування почав виплати юрособам-вкладникам ексСбербанку
Усі новини...