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ОК "Юг": ВСУ отминусовали российский ПТРК

Анастасия КалатурСреда, 17 августа 2022, 01:37
ОК Юг: ВСУ отминусовали российский ПТРК
ФОТО: GETTY

ВСУ уничтожили российский ПТРК и 15 оккупантов.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обеспечены потери врага в количестве 15 рашистов, один противотанковый ракетный комплекс, шесть единиц автомобильной, в том числе и бронированной техники.

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Окончательные потери врага доразведываются".

Детали: Уточняется, что наша авиация атаковала очередной вражеский опорный пункт и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и техники возле Правдиного, Архангельского, Ольгиного, Белогорки, Новопетровки.

Темы: война
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