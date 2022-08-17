ОК "Юг": ВСУ отминусовали российский ПТРК

ВСУ уничтожили российский ПТРК и 15 оккупантов.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обеспечены потери врага в количестве 15 рашистов, один противотанковый ракетный комплекс, шесть единиц автомобильной, в том числе и бронированной техники.

Окончательные потери врага доразведываются".

Детали: Уточняется, что наша авиация атаковала очередной вражеский опорный пункт и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и техники возле Правдиного, Архангельского, Ольгиного, Белогорки, Новопетровки.