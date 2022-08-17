Саакашвілі з Грузії заявив, що хоче боротися за Україну

Колишній президент Грузії та український політик Міхеїл Саакашвілі написав листа з Грузії, де вказав, що хоче "безпосередньо брати участь у боротьбі" за свободу України.

Джерело: Саакашвілі в Facebook

Дослівно: "Я в полоні, ув'язнений в Грузії, але моє серце в Україні. Моє здоров'я підірване, але хочу, щоб співгромадяни українці знали, що мене підтримує духовно та фізично героїзм наших солдат, єдність народу, лідерство Президента Зеленського, підтримка всього світу України та моя власна безмежна віра в перемогу.

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Я хочу свободи для України і хочу безпосередньо брати участь у боротьбі і впевнений, що українці своїх не кидають і будуть пам'ятати про мене".

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