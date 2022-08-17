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Саакашвілі з Грузії заявив, що хоче боротися за Україну

Анастасія КалатурСереда, 17 серпня 2022, 03:11
Саакашвілі з Грузії заявив, що хоче боротися за Україну
ФОТО: GETTY

Колишній президент Грузії та український політик Міхеїл Саакашвілі написав листа з Грузії, де вказав, що хоче "безпосередньо брати участь у боротьбі" за свободу України.

Джерело: Саакашвілі в Facebook

Дослівно: "Я в полоні, ув'язнений в Грузії, але моє серце в Україні. Моє здоров'я підірване, але хочу, щоб співгромадяни українці знали, що мене підтримує духовно та фізично героїзм наших солдат, єдність народу, лідерство Президента Зеленського, підтримка всього світу України та моя власна безмежна віра в перемогу.

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Я хочу свободи для України і хочу безпосередньо брати участь у боротьбі і впевнений, що українці своїх не кидають і будуть пам'ятати про мене".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.
  • Проти колишнього президента Грузії ведуть кілька кримінальних проваджень. В одному з них 28 червня 2018 року Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Цього року проти нього відкрили кримінальне провадження в незаконному перетині державного кордону.

Теми: війнаГрузіяСаакашвілі
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