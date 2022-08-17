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Саакашвили из Грузии заявил, что хочет бороться за Украину

Анастасия КалатурСреда, 17 августа 2022, 03:11
Саакашвили из Грузии заявил, что хочет бороться за Украину
ФОТО: GETTY

Бывший президент Грузии и украинский политик Михеил Саакашвили написал письмо из Грузии, где указал, что хочет "непосредственно участвовать в борьбе" за свободу Украины.

Источник: Саакашвили в Facebook

Дословно: "Я в плену, заключенный в Грузии, но мое сердце в Украине. Мое здоровье подорвано, но хочу, чтобы сограждане украинцы знали, что меня поддерживает духовно и физически героизм наших солдат, единство народа, лидерство президента Зеленского, поддержка всего мира Украины и моя собственная безграничная вера в победу.

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Я хочу свободы для Украины и хочу непосредственно участвовать в борьбе и уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.
  • Против бывшего президента Грузии ведут несколько уголовных производств. В одном из них 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. В этом году против него открыли уголовное производство в незаконном пересечении государственной границы.

Темы: войнаГрузияСаакашвили
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