Саакашвили из Грузии заявил, что хочет бороться за Украину

Бывший президент Грузии и украинский политик Михеил Саакашвили написал письмо из Грузии, где указал, что хочет "непосредственно участвовать в борьбе" за свободу Украины.

Источник: Саакашвили в Facebook

Дословно: "Я в плену, заключенный в Грузии, но мое сердце в Украине. Мое здоровье подорвано, но хочу, чтобы сограждане украинцы знали, что меня поддерживает духовно и физически героизм наших солдат, единство народа, лидерство президента Зеленского, поддержка всего мира Украины и моя собственная безграничная вера в победу.

Я хочу свободы для Украины и хочу непосредственно участвовать в борьбе и уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне".

Напомним:

Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.

Против бывшего президента Грузии ведут несколько уголовных производств. В одном из них 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. В этом году против него открыли уголовное производство в незаконном пересечении государственной границы.