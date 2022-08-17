Саакашвили из Грузии заявил, что хочет бороться за Украину

Бывший президент Грузии и украинский политик Михеил Саакашвили написал письмо из Грузии, где указал, что хочет "непосредственно участвовать в борьбе" за свободу Украины.

Источник: Саакашвили в Facebook

Дословно: "Я в плену, заключенный в Грузии, но мое сердце в Украине. Мое здоровье подорвано, но хочу, чтобы сограждане украинцы знали, что меня поддерживает духовно и физически героизм наших солдат, единство народа, лидерство президента Зеленского, поддержка всего мира Украины и моя собственная безграничная вера в победу.

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Я хочу свободы для Украины и хочу непосредственно участвовать в борьбе и уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне".

Напомним:

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