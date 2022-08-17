Білорусь запроваджує платну зону очікування на в'їзд у країну
Середа, 17 серпня 2022, 04:11
В'їзд у зону очікування на прикордонних пунктах пропуску Білорусі стане платним.
Джерело: указ на сайті самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка
Дослівно: "Для підвищення ефективності роботи системи електронної черги Указом скасовується безоплатне розміщення транспортних засобів у зоні очікування.
Раніше чинна послуга платного бронювання часу в'їзду транспортних засобів до пункту пропуску із зони очікування також скасовується".
Деталі: Всі транспортні засоби при в'їзді в зону очікування повинні сплатити реєстрацію в системі електронної черги. В'їзд у зону очікування буде в порядку живої черги.
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