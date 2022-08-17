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Білорусь запроваджує платну зону очікування на в'їзд у країну

Анастасія КалатурСереда, 17 серпня 2022, 04:11
Білорусь запроваджує платну зону очікування на в'їзд у країну
ФОТО: GETTY

В'їзд у зону очікування на прикордонних пунктах пропуску Білорусі стане платним.

Джерело: указ на сайті самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка

Дослівно: "Для підвищення ефективності роботи системи електронної черги Указом скасовується безоплатне розміщення транспортних засобів у зоні очікування.

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Раніше чинна послуга платного бронювання часу в'їзду транспортних засобів до пункту пропуску із зони очікування також скасовується".

Деталі: Всі транспортні засоби при в'їзді в зону очікування повинні сплатити реєстрацію в системі електронної черги. В'їзд у зону очікування буде в порядку живої черги.

Теми: Білорусь
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