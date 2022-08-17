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Беларусь вводит платную зону ожидания на въезд в страну

Анастасия КалатурСреда, 17 августа 2022, 04:11
ФОТО: GETTY

Въезд в зону ожидания на пограничных пунктах пропуска Беларуси станет платным.

Источник: указ на сайте самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко

Дословно: "Для повышения эффективности работы системы электронной очереди Указом отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания.

Ранее существовавшая услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменяется".

Детали: Все транспортные средства при въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. Въезд в зону ожидания будет в порядке живой очереди.

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Темы: Беларусь
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