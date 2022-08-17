Беларусь вводит платную зону ожидания на въезд в страну
Среда, 17 августа 2022, 04:11
Въезд в зону ожидания на пограничных пунктах пропуска Беларуси станет платным.
Источник: указ на сайте самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко
Дословно: "Для повышения эффективности работы системы электронной очереди Указом отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания.
Ранее существовавшая услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменяется".
Детали: Все транспортные средства при въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. Въезд в зону ожидания будет в порядке живой очереди.
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