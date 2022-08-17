Беларусь вводит платную зону ожидания на въезд в страну

Въезд в зону ожидания на пограничных пунктах пропуска Беларуси станет платным.

Источник: указ на сайте самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко

Дословно: "Для повышения эффективности работы системы электронной очереди Указом отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания.

Реклама:

Ранее существовавшая услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменяется".



Детали: Все транспортные средства при въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. Въезд в зону ожидания будет в порядке живой очереди.