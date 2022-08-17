Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туреччина заперечила заяву РФ щодо продажу С-400

Анастасія КалатурСереда, 17 серпня 2022, 06:45
Туреччина заперечила заяву РФ щодо продажу С-400
ФОТО: GETTY

Анкара заперечила заяву Москви про продаж Туреччині зенітних ракетних комплексів С-400.

Джерело: Bloomberg з посиланням на турецьке агентство оборонних закупівель 

Деталі: Агентство оборонних закупівель спростувало факт підписання другої угоди про закупівлю, заявивши, що з моменту укладання первинної угоди у 2017 році умови не зазнали жодних змін.

Реклама:

Bloomberg пише, що швидке заперечення Анкари наголошує на мінливому характері її балансування з моменту початку вторгнення Росії в Україну.  Зазначається, що нова угода про купівлю передових російських ракетних систем у розпал війни може знову спричинити напруженість у відносинах із членами НАТО, включаючи США, які, як і раніше, виступають проти купівлі Туреччиною С-400.

Нагадаємо: Наявність у Туреччини комплексів С-400 ще до вторгнення РФ до України була проблемним питанням у відносинах Туреччини та США. Сполучені штати вважають, що закупівля новітньої російської зброї (а також допуск російських військових до її налаштування, включно з можливим доступом до кодів системи "свій-чужий") ставить під загрозу цілісність оборони НАТО. Через це ще у 2020 році США наклали часткові санкції на Туреччину за закупівлю російських С-400.

Теми: ТуреччинаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: