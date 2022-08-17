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Туреччина заперечила заяву РФ щодо продажу С-400

Анастасія КалатурСереда, 17 серпня 2022, 06:45
ФОТО: GETTY

Анкара заперечила заяву Москви про продаж Туреччині зенітних ракетних комплексів С-400.

Джерело: Bloomberg з посиланням на турецьке агентство оборонних закупівель 

Деталі: Агентство оборонних закупівель спростувало факт підписання другої угоди про закупівлю, заявивши, що з моменту укладання первинної угоди у 2017 році умови не зазнали жодних змін.

Bloomberg пише, що швидке заперечення Анкари наголошує на мінливому характері її балансування з моменту початку вторгнення Росії в Україну.  Зазначається, що нова угода про купівлю передових російських ракетних систем у розпал війни може знову спричинити напруженість у відносинах із членами НАТО, включаючи США, які, як і раніше, виступають проти купівлі Туреччиною С-400.

Нагадаємо: Наявність у Туреччини комплексів С-400 ще до вторгнення РФ до України була проблемним питанням у відносинах Туреччини та США. Сполучені штати вважають, що закупівля новітньої російської зброї (а також допуск російських військових до її налаштування, включно з можливим доступом до кодів системи "свій-чужий") ставить під загрозу цілісність оборони НАТО. Через це ще у 2020 році США наклали часткові санкції на Туреччину за закупівлю російських С-400.

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Теми: ТуреччинаРосія
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