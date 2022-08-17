Турция опровергла заявление РФ о продаже С-400

Анкара опровергла заявление Москвы о продаже Турции зенитных ракетных комплексов С-400.

Источник: Bloomberg со ссылкой на турецкое агентство оборонных закупок

Детали: Агентство оборонных закупок опровергло факт подписания второго соглашения о закупке, заявив, что с момента заключения первоначального соглашения в 2017 году условия не претерпели никаких изменений.

Bloomberg пишет, что скорейшее возражение Анкары подчеркивает меняющийся характер ее балансировки с момента начала вторжения России в Украину. Отмечается, что новое соглашение о покупке передовых российских ракетных систем в разгар войны может вновь повлечь за собой напряженность в отношениях с членами НАТО, включая США, которые по-прежнему выступают против покупки Турцией С-400.

Напомним: Наличие у Турции комплексов С-400 еще до вторжения РФ в Украину было проблемным вопросом в отношениях Турции и США. Соединенные Штаты считают, что закупка новейшего российского оружия (а также допуск российских военных к его настройке, включая возможный доступ к кодам системы "свой-чужой") ставит под угрозу целостность обороны НАТО. Из-за этого еще в 2020 году США наложили санкции на Турцию по закупке российских С-400.