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"Гучна ніч" на Дніпропетровщині: лише по Нікополю – 8 пострілів

Середа, 17 серпня 2022, 07:58
Гучна ніч на Дніпропетровщині: лише по Нікополю – 8 пострілів
Обстріли Дніпропетровської області, фото Валентина Резніченка

У ніч на 17 серпня російські війська інтенсивно обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області, по Нікополю зробили 8 артилерійських пострілів.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Ніч була гучною... Російська армія обстріляла два райони області – Нікопольський та Криворізький".

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Деталі: Нікопольський район атакували тричі за ніч. 

По нічному Нікополю ворог зробив 8 пострілів зі ствольної артилерії. У місті понівечено 6 приватних будинків, автівки та газогін. Люди неушкоджені. 

По Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів із "Градів". Пошкоджено місцеве підприємство та лінію електропередач. 

ВІДЕО ДНЯ

Російські снаряди поцілили й у недавно відремонтовану Нікопольську трасу – там утворилися вирви. 

Минулося без загиблих та поранених.

По Криворізькому району ворог стріляв із "Ураганів". Під удар потрапила Широківська громада. Без постраждалих та руйнувань.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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