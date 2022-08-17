"Гучна ніч" на Дніпропетровщині: лише по Нікополю – 8 пострілів

У ніч на 17 серпня російські війська інтенсивно обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області, по Нікополю зробили 8 артилерійських пострілів.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Ніч була гучною... Російська армія обстріляла два райони області – Нікопольський та Криворізький".

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Деталі: Нікопольський район атакували тричі за ніч.

По нічному Нікополю ворог зробив 8 пострілів зі ствольної артилерії. У місті понівечено 6 приватних будинків, автівки та газогін. Люди неушкоджені.

По Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів із "Градів". Пошкоджено місцеве підприємство та лінію електропередач.

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Російські снаряди поцілили й у недавно відремонтовану Нікопольську трасу – там утворилися вирви.

Минулося без загиблих та поранених.

По Криворізькому району ворог стріляв із "Ураганів". Під удар потрапила Широківська громада. Без постраждалих та руйнувань.