"Шумная ночь" на Днепропетровщине: только по Никополю – 8 выстрелов
В ночь на 17 августа российские войска интенсивно обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, по Никополю произвели 8 артиллерийских выстрелов.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Прямая речь: "Ночь была шумной... Российская армия обстреляла два района области – Никопольский и Криворожский".
Детали: Никопольский район атаковали трижды за ночь.
По ночному Никополю враг произвел 8 выстрелов из ствольной артиллерии. В городе повреждено 6 частных домов, автомобили и газопровод. Люди не пострадали.
П Червоногригоровской общине россияне выпустили 40 снарядов из "Градов". Повреждены местное предприятие и линия электропередач.
Российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу – там образовались воронки.
Обошлось без погибших и раненых.
По Криворожскому району враг стрелял из "Ураганов". Под удар попала Широковская община. Без пострадавших и разрушений.