"Шумная ночь" на Днепропетровщине: только по Никополю – 8 выстрелов

В ночь на 17 августа российские войска интенсивно обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, по Никополю произвели 8 артиллерийских выстрелов.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ночь была шумной... Российская армия обстреляла два района области – Никопольский и Криворожский".

Детали: Никопольский район атаковали трижды за ночь.

По ночному Никополю враг произвел 8 выстрелов из ствольной артиллерии. В городе повреждено 6 частных домов, автомобили и газопровод. Люди не пострадали.

П Червоногригоровской общине россияне выпустили 40 снарядов из "Градов". Повреждены местное предприятие и линия электропередач.

Российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу – там образовались воронки.

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Обошлось без погибших и раненых.

По Криворожскому району враг стрелял из "Ураганов". Под удар попала Широковская община. Без пострадавших и разрушений.